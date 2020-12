Evalúan si alumnos de prekinder a tercer grado podrán regresar a las aulas

(NOTICIAS YA).- El Distrito Escolar del Condado Clark llegó a un acuerdo con la Asociación de Maestros para evaluar las posibilidades de que algunos estudiantes regresen a las aulas en 2021. Por el momento, el plan incluye solo a alumnos de prekinder a tercer grado. El superintendente de CCSD, el Doctor Jesús Jara dijo que a parte de la evolución del Covid-19, los funcionarios también analizan la salud mental de los menores.

.@SuptJaraCCSD and District staff will present elements of the tentative agreement and a proposal for a phased transition to potential face-to-face instruction to the Board of School Trustees at a public Board Meeting scheduled in January. pic.twitter.com/le5fBSo87K

— CCSD (@ClarkCountySch) December 16, 2020