Nuevo sitio de pruebas COVID-19 instantáneas abre sus puertas en el Aeropuerto Internacional de Denver 

(NOTICIAS YA).-Ahora los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Denver DIA podrán realizarse la prueba de COVID-19 antes de subirse al avión. Se trata de Xpres Check y es dirigida por una compañía que anteriormente tenía sitios de SPA en los aeropuertos.

Una idea que surgió durante la pandemia ya que de acuerdo con el director ejecutivo de la compañía, los SPA tuvieron que cerrar, al no ser considerados como ‘servicios esenciales’. Allí fue cuando tuvieron que reinventarse pensando en dos objetivos: salvar la compañía y prestar un servicio a la comunidad en medio de esta crisis de salud.

“En un proyecto de 75 días desde la idea hasta el concepto y la prueba piloto, abrimos el primero en la Terminal 4 de JFK a fines de junio”, dijo el director ejecutivo Douglas Satzman, refiriéndose al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

El sitio de pruebas Xpres Check COVID-19 en la Compuerta B en DIA abrió el miércoles y ofrece pruebas rápidas y regulares. Satzman espera que sea un servicio conveniente para los viajeros.

Quizás lo más importante, es que servirá a las personas que trabajan en el aeropuerto y están expuestas a muchas personas día tras día.

“Ya sea que trabaje para las aerolíneas o el aeropuerto, sentirá que está volviendo a trabajar en un entorno seguro”, dijo Satzman.

Una prueba rápida toma 15 minutos y cuesta $200. Eso significa que puede obtener los resultados antes de despegar. Sin embargo, si su resultado sale positivo, no irá a ninguna parte. Ya que no se le permitirá abordar su vuelo.

Esto ya ha sucedido en otros lugares.

«Los usuarios se sorprenden, a veces se enojan, pero también se muestran agradecidos de obtener esta información para poder protegerse a sí mismos ya quienes los rodean«, dijo Satzman.

Satzman añade que, si bien esto puede brindarle una sensación de seguridad, no debería sustituir el comportamiento responsable de una pandemia.

«Si siente que tiene síntomas o no se siente bien, debe quedarse en casa».

Xpres Check ofrece una prueba de PCR (de hisopo regular) por $75. Obtendrá sus resultados en unos días. Y lo más importante, aceptan la mayoría de los seguros médicos.

XpresCheck is officially open and ready to serve Denver International Airport. The first pop-up testing site from XpresCheck. Abbott ID NOW rapid COVID-19 testing available. Book an appointment online at https://t.co/COUa6acVlB pic.twitter.com/n05UfIPUlK

— XpresCheck (@XpresCheck) December 16, 2020