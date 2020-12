Policía adopta a niña que rescató y consoló estando en servicio

(NOTICIAS YA).- Un policía de Arizona y su esposa le han ofrecido un hogar a una niña que fue víctima de maltrato infantil, y a quién él consoló durante el día de su rescate.

Brian Zach, teniente del Departamento de Policía de Kingman, y su esposa Cierra, se convirtieron oficialmente en padres de Kaila, de 4 años, durante este verano.

El oficial conoció a Kaila en marzo de 2018, cuando él era sargento de patrulla y llegó hasta la que entonces era su casa, tras una llamada al número de emergencias solicitando una visita para verificar el bienestar de ella.

VIDEO: Policía rescata a niña de 2 años de un estanque fangoso

Kaila fue víctima de maltrato infantil por parte de sus tutores y ese día Zach se dedicó a protegerla, consolarla y distraerla, hasta que los detectives del caso llegaron para trasladarla a un hospital.

“Coloreamos, comimos bocadillos… me tomó de la mano y era una cosita linda”, dijo Zach a Good Morning America, recordando ese día.

Tras ver partir a Kaila, Zach regresó a casa y le contó lo ocurrido a su esposa, destacando que quería llevar a la niña a vivir con ellos. Ambos son padres de dos hijos mayores, de 19 y 17 años.

Kaila estuvo hospitalizada por las múltiples lesiones que le provocaron sus tutores, quienes enfrentan cargos penales por eso.

FOTOS: Pequeña de 2 años es adoptada por medio de audiencia virtual

La custodia de la pequeña quedó a cargo de servicios de protección infantil y cuando no pudieron conseguir un hogar inmediato para ella, Brian y Cierra intervinieron.

“Vino con una taza para sorber, una bolsa con ropa que no le quedaba bien y eso fue todo”, dijo Zach, sobre el día que recibieron a Kaila en sus vidas.

This Arizona police officer has given a little girl a forever home after meeting her while on duty. https://t.co/Uz3FDd18tz pic.twitter.com/MJNo6Mt8en

— Good Morning America (@GMA) December 2, 2020