Republicanos no quieren que desempleados reciban cheques de estímulo

(POLÍTICA YA). – Republicanos del Congreso que participan en las negociaciones para el próximo paquete de alivio por el coronavirus presionan a los demócratas para que, a cambio de la inclusión de cheques de estímulo para contribuyentes, le resten a los beneficios federales de desempleo.

CHEQUES DE ESTÍMULO INCLUIDOS EN PAQUETE QUE NEGOCIA EL CONGRESO

La noticia surge en momentos en que otras 885 mil personas presentaron nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada.

Además, nuevos datos publicados el miércoles mostraron que 7.8 millones de estadounidenses han caído en la pobreza durante los últimos cinco meses, incluidos 2.3 millones de niños menores de 17 años.

Sin embargo, los negociadores del GOP están tratando de evitar que quienes actualmente reciben seguro de desempleo federal también obtengan el pago directo que además podría ser de $600, en vez de los $1,200 que fueron enviados en una primera ronda de cheques en virtud de la ley CARES aprobada en marzo.

Aparentemente, los republicanos están indignados ante la idea de que millones de personas que luchan por pagar la atención médica, la comida y alquiler podrían obtener más ayuda.

«Podría haber un lenguaje en el acuerdo destinado a abordar las preocupaciones de que las personas que reciben tanto beneficios de desempleo mejorados como cheques de estímulo obtendrían un ‘beneficio doble’«, dijo el senador republicano John Thune, látigo de la mayoría del Senado, según reportó el sitio de noticias The Hill.

Según Thune, el plan actual otorgaría pagos a los estadounidenses de alrededor de $600 o $700, casi la mitad de los cheques de $1,200 de la Ley CARES en marzo. Queda en discusión si los cheques tendrían el mismo límite de ingresos de $75,000 para individuos y $150,000 para parejas casadas incluidas en la Ley CARES.

IMAGINACIÓN

«Imagínese pensar que alguien que está tratando de pagar el alquiler y comprar comida con $100, $200 o $300 a la semana va a vivir muy bien porque recibe $600 extra por única vez«, declaró por su parte Ashley Schapitl, portavoz del Comité Demócrata de Finanzas del Senado.

LÍDERES DE CONGRESO SE APRESURAN PARA ACORDAR PAQUETE DE ESTÍMULO

Los republicanos además tratan de recortar la duración de las prestaciones por desempleo a cambio de la inclusión de los cheques de estímulo.

Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata de Nueva York, calificó de “inhumana” la aparente compensación de incluir cheques de estímulo de $600 a expensas de la financiación para un seguro de desempleo mejorado.

“El hecho de que los republicanos estén obligando a los demócratas a elegir entre dinero de estímulo O prestaciones por desempleo, como si no pudiéramos hacer ambas cosas fácilmente, es una barbarie. ¿Saben que la gente de los estados rojos también tiene hambre, o simplemente no les importa? Esto es inhumano”, escribió la legisladora por Twitter.

The fact that Republicans are forcing Dems to choose between stimulus money OR unemployment benefits, as if we couldn’t easily do both, is barbaric.

Do they know that people in red states are hungry too, or do they just not care?

This is inhumane. https://t.co/1QoKGB7pEa

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 16, 2020