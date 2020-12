Salvadoreña se vacuna contra Covid y recuerda a su padre que murió del virus

(NOTICIAS YA).- Cindi Reyes fue una de las primeras empleadas del hospital Sibley seleccionadas para recibir la vacuna contra el coronavirus, la salvadoreña expresa que al momento de sentir la aguja penetrando su piel, lo primero que le pasó por la mente fue su padre quien lamentablemente perdió la batalla al coronavirus hace 2 meses en El Salvador.

Cindi Reyes, quien es asistente certificada de enfermería en D.C. dijo que: “aplique y después me dijeron que me vacunaron, fue una sensación que la verdad no lo puedo explicar, una luz al final del túnel, una luz de esperanza»