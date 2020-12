Tornado causó destrozos en condados Pinellas y Polk, en la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- Un tornado azotó la bahía de Tampa la tarde de este miércoles, dejando a su paso grandes daños en los condados Pinellas y Polk. Debido al fenómeno natural, se registraron cortes eléctricos, pero afortunadamente, no se reportaron heridos o muertes.

Una alerta de tornado fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional del Área de la Bahía de Tampa este miércoles, y fue cerca de las cuatro de la tarde cuando se comenzó a sentir el ciclón en Largo y Pinellas Park, dejando destrozos en el área, para luego desplazarse desde el este hacia el noroeste, entrando en la bahía de Tampa.

Según testigos, el paso del tornado fue veloz pero destructor, y en su paso por el puente Howard Frankland, rotando bruscamente, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Trascendió que al menos 25 estructuras en Endeavour Way al sur de Bryan Dairy sufrieron destrozos por el paso del fenómeno natural.

El Departamento de Policía de Pinellas Park, publicó imágenes en la cuenta oficial de Twitter de los daños ocasionados por el tornado este miércoles e informó que las autoridades estaban en trabajos de limpieza en el área:

This morning crews are at work clearing debris and assessing damage from the storm. pic.twitter.com/BFGOwrgVSm

Por otra parte, el Alguacil del condado de Polk, también compartió imágenes de los destrozos causados por el tornado (no confirmado) según su publicación, en el norte de Lakeland:

Neighbors helping neighbors. That #PolkCountySpirit is shining through the morning after a tornado (unconfirmed) caused damages in north Lakeland. No injuries! Great teamwork last night from all agencies. pic.twitter.com/sZGNDBNzHq

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) December 17, 2020