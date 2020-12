Buscarán pena de muerte para acusado de matanza en sur de Texas

(NOTICIAS YA).- Un juez estatal negó una petición para evitar la pena de muerte de un hombre de Laredo, Texas, sospechoso de asesinato capital a varios miembros de la familia de su exnovia, incluido un niño de 2 años.

Los abogados defensores de Samuel Enrique López, querían evitar que los fiscales buscaran la pena de muerte en su caso. Y alegaron que debido a la pandemia de COVID-19 no han podido defenderlo adecuadamente.

Dicen además, que no se les ha permitido ver a López cara a cara y les preocupa que se hayan perdido pruebas.

Sin embargo, la corte no estuvo de acuerdo en decir que no existe evidencia de lo que pasó, y que los derechos de López no han sido violados.

Como resultado, la Fiscalía decidió avanzar en la búsqueda de la pena de muerte.

La próxima audiencia de López está programada para el mes de Enero.

López, de 20 años, se enfrenta a cargos que incluyen el asesinato capital de varias personas y el asesinato capital de una persona menor de diez años, por hechos ocurridos en abril de este año.

Homicidio cuádruple

Los oficiales llegaron a la cuadra 4500 de Vanessita Court, en Laredo, el 16 de abril de este año, después de encontrar presuntos signos visibles de una potencial escena del crimen en una residencia. La policía dijo que descubrieron que no podían localizar a los miembros de esa casa.

Al realizar el registro del área, encontraron tres cuerpos en un lote adyacente. Más tarde, descubrieron el cuerpo de un niño de 2 años, envuelto en bolsas de basura.

Oficiales del Departamento de policía de Laredo, dijeron que López fue identificado como persona de interés y fue traído para ser interrogado. La policía dijo que el caso les llevó más tarde al bloque 4700 de Arias Court donde el cuerpo del niño fue descubierto.

Las víctimas fueron identificadas como Lesly Hernández (ex-novia del acusado), Pedro Cruz, hermano de Lesly, su madre, Zayra Marlen y Julián Saracho, hermanastro de Lesly de 2 años de edad.

De acuerdo a autoridades, Samuel Enrique López confesó haberle causado la muerte a la familia a puñaladas.