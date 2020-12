Dueños de restaurantes interponen demandas para seguir operando

(NOTICIAS YA).- La Asociación de Restaurantes de Maryland ha iniciado demandas en los condados de Prince George, Montgomery y la ciudad de Baltimore para exigir a las autoridades de dichas jurisdicciones que se levanten las restricciones que prohíben a los restaurantes servir a clientes dentro de sus instalaciones.

Las medidas son parte de los esfuerzos locales por minimizar la propagación del coronavirus. Pero contrastan con lo dictado por la gobernación de Maryland que aún permite a restaurantes operar en espacios cerrados al 50 por ciento de capacidad.

Voceros de la industria afirman que los comercios que sirven comida no pueden sobrevivir de la entrega de su producto a domicilio o servir en los patios durante la temporada de invierno.

“El gobernador hogan ha indicado que no hay evidencia que respalda que los restaurantes son focos de contagio del coronavirus. No vimos incrementos significativos cuando los restaurantes operaron al 75 por ciento de capacidad. Y se les está pidiendo a miles de empleados en nuestra industria sacrificarse con la esperanza de parar el covid», explicó Marshall Weston Jr., presidente de la Asociación de Restaurantes de Maryland.

La delegada de Maryland, Joseline Peña-Melnyk, enfatizó que las restricciones sobre el funcionamiento de restaurantes son necesarias para frenar al virus, e indicó que este es el momento de poner la vida de la población como prioridad.

“Es un balance cuando tomamos la decisión, el rastreo que hacemos ha arrojado que los restaurantes son grandes focos de contagio porque cuando comes no puedes llevar mascarilla. En una tienda no puedes entrar sin mascarilla» comentó la delegada.