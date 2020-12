Pelea por contraseña de Wi-Fi motivó a una mujer a intentar quemar una casa con menores adentro

(NOTICIAS YA).-Haciendo uso de un encendedor Christy Jo Sinner de 38 años, intentó prender fuego en el sótano y primer piso de la casa de sus padres la semana pasada en Littleton.

De acuerdo con los documentos oficiales, Sinner fue arrestada mientras estaba sentada en un automóvil fuera de la residencia, cuando presuntamente se dirigía a comprar gasolina para avivar el fuego que inició en la vivienda.

De acuerdo con sus familiares, Sinner actuó provocada por su descontento al tener que compartir la señal de Wi-Fi de la casa con niños que estaban aprendiendo de forma remota en sus escuelas debido a las restricciones de COVID-19, según los documentos del caso.

Mujer es arrestada por intento de asesinato e iniciar un incendio en una vivienda

Ahora, esta mujer enfrenta cargos por incendio premeditado, agresión y abuso infantil. No obstante, de acuerdo con un vocero de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson confirmó que Sinner ya no enfrenta los cuatro cargos de intento de homicidio que formaban parte de su orden de arresto inicial.

«Tenemos la obligación ética de presentar cargos en los que creemos que tenemos una probabilidad de condena», dijo Pam Russell, de la oficina del fiscal de distrito del Condado Jefferson.

Por su parte, los familiares le dijeron a los investigadores que es probable que Sinner sufra una enfermedad mental no diagnosticada y que esta, ya ha sido hospitalizada previamente por ello.

La agencia de bomberos, South Metro Fire Rescue SMFR, fue llamada a la casa, ubicada en el 7100 de South Depew Street a las 6:40 pm el 11 de diciembre.

Otras cuatro personas estaban en la casa en el momento del incidente.

Un adulto mayor, fue trasladado al hospital. Había sufrido quemaduras en el cabello e inhalación de humo mientras intentaba apagar el incendio que Sinner había iniciado. Fue tratado y dado de alta esa misma noche.

Las otras tres personas, no resultaron heridas.

Los bomberos rescataron a un gato y un perro de la casa. El gato recibió oxígeno, informó el cuerpo de bomberos SMFR.

The fire is under control. Firefighters found one cat inside and gave it oxygen. The cat is reunited with its owner. Crews also found a dog inside. Personnel on scene are working on calming the dog down and also reuniting with its owner. One person was tranposred to the hospital. pic.twitter.com/ICYLx2BzEI

— South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) December 12, 2020