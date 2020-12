Segunda ola de pandemia en México se extendería hasta mayo

(NOTICIAS YA).- Si se siguen realizando reuniones sociales en México a pesar de la pandemia de coronavirus, la segunda ola de esta podía mantenerse con fuerza hasta mayo.

De acuerdo con un reporte de Animal Político, republicado por Yahoo! Noticias, los casos de COVID-19 que actualmente saturan el sistema hospitalario en algunas regiones del país “vienen de cadenas de transmisión del virus que empezaron a amplificarse en septiembre”.

Bajo esta misma lógica, las reuniones y aglomeraciones propias de diciembre seguirían aumentando el número de contagios incluso hasta mayo.

“Lo que estamos viendo ahorita de casos son todos los contagios que se fueron produciendo desde septiembre y que han ido avanzado, primero despacio y después ya de forma más acelerada. Como ya los casos son muchos, hay más enfermos que pueden contagiar y así se siguen estas cadenas hasta generar una amplificación de la epidemia”, explicó a Animal Político Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia por el Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

VIDEO: Matan a tiros a exgobernador de Jalisco en México

Mientras entidades como Campeche, Veracruz y Chiapas son consideradas de riesgo bajo e incluso planean reiniciar las clases presenciales, el citado medio destaca que los casos han repuntado en los estados del norte y centro del país.

“En los hospitales se empieza a hablar de un posible colapso para enero, cuando los médicos podrían tener que decidir a quién se le coloca un ventilador y a quién no”, refiere el texto de Animal Político.

El reportaje destaca la importancia de poder identificar quién tiene mayor riesgo de contagiar, pero también quién sería más afectado en caso de contraer la enfermedad.

“Los contagios no se ven tan rápido como la gente se lo imagina. Ahorita usted se contagia, no se da cuenta que está ahí la enfermedad y en unos días habrá tres o cuatro personas contagiadas en casa y después también hacia afuera”, explicó Rodríguez, resaltando que los jóvenes son uno de los grupos de mayor riesgo debido a su movilidad y exposición social.

“En su caso probablemente no les vaya tan mal con la enfermedad, pero hay que pensar en las personas que son grupo de riesgo entre nuestros familiares y amigos”, añadió.

LEE: Niños regresarán a clases presenciales en algunos estados de México

Algo muy similar declaró Celia Alpuche, coordinadora del Grupo Técnico Asesor para la Vacuna COVID-19 en México, a Animal Político.

Alpuche admitió que la pandemia ha sido difícil y muchas personas querrán reunirse con familiares y amigos. “Pero si lo hacemos, sin tomar medidas de precaución adecuadas, esto no se va a detener y las noticias sobre que ya viene la vacuna no deben tomarse como un ‘ya se puede salir’”, dijo.

La también directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) destacó que primero se vacunará al personal de salud y luego a las personas de grupos con el mayor riesgo. Es decir, podrían pasar meses para que al menos la mitad de los mexicanos puedan recibir la vacuna.

“En enero no se levanta la cortina, esto no ha terminado. No hay que confiarnos. Las medidas sanitarias deben seguir siendo las mismas: quédate en casa y si tienes que salir, sana distancia, cubrebocas y lavado de manos”, exhortó.

LEE: Extienden restricciones de viajes no esenciales entre México y EEUU

Rodríguez por su parte insistió que, en caso de realizar alguna reunión, esta incluya solo a personas provenientes de dos casas, quienes deberán estar en un espacio abierto, con distancia, uso de cubrebocas y buena higiene de manos.

El experto incluso recomienda alterar un poco las tradiciones: en lugar de una cena, un picnic al aire libre o un espacio abierto durante la tarde. Si la reunión es en interiores, este sugiere mantener las ventanas abiertas y distancia de metro y medio entre invitados; “los abrazos deberán esperar”.

“Debemos asumir que somos un todo y que podemos tener un efecto de riesgo o un efecto protector en la comunidad”, invitó Rodríguez, recomendando a todos aquellos que ya estuvieron en situaciones de riesgo de contagio a ponerse en cuarentena o al menos estar pendientes de síntomas de COVID-19.

“Sí, es Navidad y todo mundo está cansado de la epidemia y el confinamiento, pero si ahorita no le rompemos las cadenas de transmisión al virus, no podremos tomar el sol cuando empiece la primavera. Esto se va a seguir amplificando y va a aventar la epidemia fuerte hasta mayo”, concluyó.

VIDEO RELACIONADO: