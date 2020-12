Vacunación en marcha en el hospital CHOMP de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Más de 100 personas hoy fueron vacunadas en el hospital omunitario de la península de Monterey… El personal médico reaccionó sobre el histórico hecho. 192 personas hoy fueron vacunas en el hospital Comunitario de Monterey la gran mayoría dijo no mostrar síntomas y sentirse muy confiados por la efectividad de la vacuna. David Gonzales empleado de Chomp dijo: «Todo estaba bien es con la vacuna que nos dan cada aֹño

me siento bien me siento bien cualquier dolor es poco con el beneficio. Para la seguridad de mi familia .»

David gonzales fue uno de los 192 empleados del hospital comunitario de la peninsula de Monterey en vacunarse hoy.

El primer grupo de personas que se vacunaron fueron los empleados que estan en mas riesgo de contraer el virus, que tienen contacto directo con los pacientes con covid por ejemplo quienes trabajan en la sala de emergencias , los empleados de terapia física, de la unidad de covid y que se encargan de la rehabilitación de personas con Covid, ademas empleados de radiología fueron vacunados.

Fue un proceso voluntario.. No se les pregunto a las personas sus condiciones de salud , los empleados interesados en situaciones vulnerables se hicieron voluntarios para la vacuna.

Según la doctora Martha Blum los síntomas despues de haber recibido la vacuna son muy similares a la vacuna anual de la influenza , puede causar dolor en su brazo y cuando el sistema inmune se estimula, las personas pueden sentirse con dolor de cuerpo y cansadas.. eso es normal.. En algunos casos las personas pueden traer un poco de fiebre o quizás escalofrío,

usualmente son síntomas muy leves que pueden ser tratados con medicamentos para la fiebre.

La doctora Blum se vacunará mañana. El resto de las vacunas continuaran durante los próximos días. David Gonzales hizo una promesa si recibía la vacuna.»Cuando cerraron todo ese dinero no iba a cortar con el cortar el pelo hasta agarrar la vacuna»

Se espera que antes de finalizar la compañía Moderna envié 1400 dosis más. Se espera que en tan solo una semanas lleguen otras

975 vacunas para la segunda ronda de vacunaciones antes de 21 días.