Trump minimiza ciberataque a EEUU; pudo haber sido China, dijo

(NOTICIAS YA).- El presidente Trump contradijo este sábado a su propio secretario de Estado, al hacer referencia al reciente ataque cibernético que sufrió el gobierno de Estados Unidos.

Al menos unas seis agencias federales fueron atacadas, incluyendo el brazo cibernético del Departamento de Seguridad Nacional y los Departamentos de Agricultura, Comercio, Energía y Estado.

Los investigadores todavía están tratando de determinar qué datos gubernamentales pudieron haber sido accedidos o robados en el ataque.

LEE: Pompeo culpa a Rusia de ataque cibernético masivo contra EE.UU.

Mike Pompeo responsabilizó a Rusia este viernes, mientras Donald Trump permanecía callado en cuanto al asunto. Este sábado, rompió el silencio a través de Twitter.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

“El ataque cibernético es mucho más grande en los medios de noticias falsas que en la realidad. Me han dado el informe completo y todo está completamente bajo control. Rusia, Rusia, Rusia es el canto prioritario cuando cualquier cosa sucede porque a los patéticos medios, principalmente por razones financieras, les aterra discutir la posibilidad de que podría ser China (¡podría serlo!)”, escribió Trump este sábado.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

