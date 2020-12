Florida Central puede tener las Navidades más frías en 20 años

(NOTICIAS YA).- Tras el frío de los últimos días, el invierno aún no se acabó. Florida Central se prepara ante la llegada de otro frente frío que llegaría hacia el final de la semana. El Día de Navidad, las temperaturas podrían estar en los 50 grados Fahrenheit.

Los vientos más fríos se podrían sentir en la noche del viernes y madrugada del sábado, donde el mercurio bajaría hasta los 40 grados y las máximas rondarían los 60 grados.

Durante la tarde del jueves, las temperaturas se situarán en los 70 grados y habrá algunas lluvias. Las mínimas serán de 40 grados. El fin de semana se esperan temperaturas relativamente frías.

Hoy lunes el termómetro se mantuvo en los 70 y se espera que vayan bajando las temperaturas a medidas que avanza la noche

Dec 21 | A change to cooler weather greets the new week. Some early showers will be possible mainly along the Treasure Coast. pic.twitter.com/Ov5HEAO2MR

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) December 21, 2020