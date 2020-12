Hombre de Deltona roba $180,000 y abandona a su padre de 87 años

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Deltona fue arrestada bajo cargos de explotación de ancianos después de robar más de $180,000 de las cuentas de un hombre de 87 años, vender su casa y abandonarlo en Deltona mientras se mudaban por todo el país.

Javier Dross, 62 y Lydia Dross, 57 años, fueron arrestados el viernes en Arizona, donde se mudaron y gastaron miles de dólares del dinero de la víctima después de dejarlo con un amigo que había conocido recientemente en Deltona.

Anyone w/ info about possible exploitation of an elderly person: call the 24/7 Florida Abuse Hotline at 800-96-ABUSE (800-962-2873, then press 2 to report a case involving a vulnerable adult). For a caller who has hearing loss, the TTY number is 800-955-8771. https://t.co/Ur8RgIgm3g

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) December 21, 2020