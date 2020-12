Madre mexicana pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hija

Una trágica historia está viviendo una madre mexicana, tras viajar de México a Colorado para buscar los restos mortales de su hija, pero ahora la falta de recursos económicos no le ha permitido cumplir con su deseo de darle el último adiós.

Cuando esta madre recibió la noticia de que su hija, Pamela Lozoya, había muerto en un hospital de Colorado, dice su mundo se vino de cabeza.

“Para mi fue muy difícil saber que mi hija adorada, la única hija que tengo, había muerto de un coma diabético y pues no le deseo esto a nadie”, expresó Zenaida Palma, madre de la inmigrante fallecida.

En medio del dolor, pide ayuda a la comunidad de Colorado para repatriar el cuerpo de su hija, asegurando que “yo lo único que quería era pedirle a la gente si gustarían apoyarnos para poder trasladar a mi hija, en caso de que mi familia no pueda venir”.

Esto con la finalidad de poder llevar el cuerpo a México, a su tierra, para darle el último adiós a esta joven inmigrante rodeada de sus seres queridos.

“Yo la recuerdo como la niña con sueños”, sostuvo esta madre mexicana quien además informó que sus dos pequeños esperaban reencontrarse con su madre en vida en Chihuahua, esperanza que desapareció el pasado 13 de diciembre cuando ella falleció.

“Los hijos no pueden venir, sobre todo Alexander el más grande y la niña, pues si no le dan el permiso pues tampoco puede venir, y mi esposo pues no, no puede venir para acá”, dijo Palma.

Y es que todo se ha complicado para la familia, ya que la falta de recursos económicos no les ha permitido pagar los gastos para repatriar el cuerpo y “por lo de la pandemia nosotros también no teníamos trabajo”.

Ante esto, han abierto una cuenta de Go Fund Me, donde esperan que la comunidad les pueda ayudar con donaciones y así recibir el mejor regalo de navidad, que hoy dicen pueden tener: darle una digna sepultura a la joven inmigrante que perdió la vida, mientras buscaba conquistar el sueño americano.

También, quienes deseen aportar su granito de arena y ponerse en contacto con esta familia mexicana, lo pueden hacer a través del número: 206-466-9949.