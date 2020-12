San Dieguinos en espera de que el Congreso apruebe un cheque de $600

(NOTICIAS YA).- A días de cerrar el año en un momento de incertidumbre por contagios y restricciones para negocios, líderes del Congreso finalizan un estímulo donde a la mayoría de estadounidenses les podría llegar un cheque de $600.

Arely Hart no se quedó de brazos cruzados cuando perdio sus tres trabajos. Así que sacó una carpa y ahora vende de todo un poco en la intersección de las calles 30 y Clay en Logan Heights.

“Como aretes, esclavas, collares, zapatos, cobijas,” explicó Hart.

La llegada de un cheque de estímulo dice que sería un gran regalo.

“[Me haría] feliz porque me ayudaría un poquito para la renta, la situación está muy mala por eso tenemos que salir a vender y hacer algo porque sino tenemos que comer y pagar renta,” añadió Hart.

Al igual que para Ramona Duarte quien se quedó sin trabajo hace un mes.

“Sería un milagro porque si ocupamos dinero para la renta, teléfonos, deudas, y quedarse sin trabajo no es bonito,” dijo Duarte.

Es que luego de meses de negociaciones, miembros del Congreso finalmente llegaron a un acuerdo sobre un alivio económico de $900,000 millones de dólares.

Ayer, el líder de la Cámara de Senadores Mitch McConnell anunció que “más ayuda viene en camino.”

Por su parte, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes describió este nuevo paquete de estímulo económico como un esfuerzo bipartidista pero ¿qué significa esto para su bolsillo?

“Tiene que haber hecho su declaración del año 2019, todos tienen que tener su declaración y su información con el IRS,” dijo Angélica Cuevas, preparadora de impuestos de MC Tax Solutions. “Las personas que son elegibles tienen que tener un seguro social.”

El Congreso piensa destinar un cheque de $600 por cada adulto y menor de edad que sea elegible.

“Algo muy importante es el ingreso de la persona: si es una persona el ingreso de 75,000 y si es una pareja son $150,000,” explicó Cuevas.

Adultos que son declarados como dependientes en los impuestos de alguien más no verán esos $600; personas indocumentadas tampoco pero su estatus migratorio ya no descalificará a su familia.

“Algo nuevo que salió en este estimulo que no ocurrió en el pasado fue que ahora las familias mixtas, […] cuando hay personas que tienen seguro social y las que no tiene,” dijo Cuevas. “En el primer estímulo cuando la familia estaba en esas condiciones, no se les daba el estímulo; ahora si se les va a dar.”

Un apoyo semanal de $300 por el periodo de 11 semanas llegará a manos de aquellos recibiendo beneficios de desempleo. Además, los líderes del Congreso destinaron un fondo de $284,000 millones de dólares para pequeños negocios.

“Ya pasamos por esto una vez, ya sabemos lo que van a pedirnos, los requisitos van a ser los mismos de la vez pasada,” dijo Martín Arias, tesorero de la Cámara de Comercio Hispana de San Diego. “Es muy buena oportunidad para todos esos que no pudieron.”

Entre otros asuntos presupuestados están: $25,000 millones en asistencia para rentas junto con una extensión de la moratoria de desalojos, $82,000 millones para escuelas y universidades, $13,000 millones para programas de asistencia alimentaria y $22,000 millones de dólares para apoyar a gobiernos estatales con gastos relacionados a pruebas y vacunas contra el coronavirus.

“Usualmente el irs va a usar las cuentas de banco que ya proporcionaron eso y de no ser así les va a llegar su cheque por correo,” finalizó Cuevas.

Si pequeños negocios necesitan ayuda con las solicitudes pueden contactar a Cámara de Comercio Hispana de San Diego escribiendoles un correo electrónico al: vicechair@sdchcc.org