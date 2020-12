Vaticano avala vacuna COVID que incluye células de fetos abortados

(NOTICIAS YA).- El Vaticano dio a conocer este lunes que los católicos pueden recibir la vacuna contra la COVID-19, que surge de investigaciones de las células de fetos abortados.

Debido a que la iglesia católica rechaza categóricamente el aborto, algunos fieles tenían la inquietud de saber si podían recibirla. El Vaticano considera que ponérsela es “moralmente aceptable”.

De acuerdo con ABC News, que cita información de la agencia Associated Press (AP), diversas figuras católicas de distintos niveles y orígenes tienen su propia postura respecto a las vacunas que utilizan células fetales, lo que añade a la confusión.

El Vaticano considera “moralmente aceptable recibir vacunas de COVID-19 que han usado células de fetos abortados” en la investigación y producción cuando no haya vacunas “éticamente irreprochables” disponibles para la población.

Sin embargo, destacó que no apoya moralmente el uso de células de fetos abortados.

En un comunicado, El Vaticano explicó que obtener vacunas que no representen un “dilema ético” no siempre es posible, y destacó que las autoridades de salud no permiten a la ciudadanía elegir la vacuna que recibirán; de ahí lo moralmente aceptable.

La Congregación para la Doctrina de la Fe expuso que vacunarse no es una obligación moral y debe ser voluntario. Sin embargo, desde un punto de vista ético, “la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común”.

Aquellos que por cuestiones personales opten por no recibir la mencionada vacuna, dijeron las autoridades católicas, deben hacer todo lo posible para evitar ser propagadores.

Dicha oficina añadió que la industria farmacéutica, los gobiernos y las organizaciones tienen la obligación moral de que las vacunas seguras, efectivas y éticas sean accesibles para los países más pobres y a bajo costo.

Por último, el Vaticano no ha informado si el papa Francisco ya fue o será vacunado contra la COVID-19. El líder de 84 años viajará a Irak en marzo, por lo que se espera que él y sus acompañantes se la pongan antes de viajar al extranjero.

