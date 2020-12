5 maneras de cumplir los propósitos de año nuevo con la ayuda de nuestras mascotas

(NOTICIAS YA).- Otra vez vuelve a ser esa época del año en la que muchos empiezan a pensar en los propósitos de año nuevo. Después de dejar atrás un 2020 muy tumultuoso, es más que necesario centrarse en nuestra salud física, mental y emocional.

Por suerte, hay alguien mucho más cerca de lo que se imagina que puede ayudarle a mantener y cumplir esos objetivos: su perro o gato. Así es, su mejor amigo perruno y/o felino puede aportarle la motivación necesaria para empezar el 2021 con buen pie.

Best Friends Animal Society, una de las organizaciones protectoras de animales más importantes del país que tiene como objetivo erradicar las muertes innecesarias de perros y gatos en las perreras de Estados Unidos para el año 2025, comparte cinco maneras para convertir a sus mascotas en sus mejores compañeras de propósitos. (Siempre respetando las normativas y teniendo en cuenta las mascarillas, las leyes reguladoras del uso de correas y la distancia social. También es buena idea consultar los horarios de apertura de diferentes destinos o localizaciones antes de su visita.)

1. Póngase en marcha

¿Tiene un perro muy activo? Pues también tiene un entrenador personal, ¡y gratis! Generalmente, a los perros les encanta el ejercicio físico, y eso los pone tan felices que es muy fácil contagiarse de esa energía. Andar a paso medio rápido por solo 30 minutos 5 veces por semana aporta a su cuerpo el ejercicio cardiovascular moderado que recomiendan los médicos. Pero no se preocupe, si usted y su perro no están preparados para este nivel por ahora, prueben una caminata de 10 minutos a su ritmo y añádale incrementos de 5 minutos al paseo cada semana.

A muchos gatos les gusta pasear con correa y arnés o en un carrito. Si no está seguro si a su gatito le va a gustar esta experiencia, infórmese online sobre las maneras más eficaces y seguras de añadir los paseos con correa o carrito a su rutina.

Para mantener la cuenta de todos estos pasos de la mejor manera, descárguese la aplicación Best Friends’ ResQWalk. Patrocinada por Front of the Pack, ResQWalk no solo rastrea el número de millas recorridas en cada trayecto, sino que también le permite recaudar fondos para distintas protectoras y refugios de animales en los Estados Unidos.

2. Alivie su estrés

Las mascotas no solo son las mejores y las más adorables compañeras para pasar el rato, sino que también son buenas para su salud. Numerosos estudios revelan que pasar tiempo con animales de compañía rebaja la presión sanguínea, reduce la ansiedad y refuerza el sistema inmunológico.

Y entonces, ¿cómo puede aprovecharse de este remedio natural para aliviar su estrés? Pues, por ejemplo, podría comenzar tomando un descanso de quince minutos para meditar junto a su perro o gato. Siéntese en un lugar cómodo y calmado, y céntrese en estar presente, respirando profundamente mientras acaricia a su mascota. Otra opción es usar una esterilla y practicar algunas posturas de yoga con su perro o gato, lo cual no solo reduce el estrés, sino que también es muy buen ejercicio físico.

3. Coma más saludable

¿Han cambiado sus hábitos alimentarios en el 2020? Para el nuevo año, sustituya alimentos ricos en grasas, azúcares y sal por alternativas más sanas que, a su vez, puede compartir con su mascota.

Los perros pueden comer semillas crudas (sin tostar) de calabaza y de girasol, y una gran variedad de frutas y verduras como la sandía, las moras, los arándanos, las bananas, trozos de manzana, y las zanahorias. Sin embargo, nunca se deben dar uvas o pasas a los perros, ya que estas les resultan altamente tóxicas. La adopción de una dieta más saludable también tiene ventajas para los gatos, ya que a los felinos les encantan pescados como el salmón o la caballa, carnes como el pollo hervido, e incluso, de tanto en tanto, pueden saborear un poquito de queso o huevo.

Sea consciente de la cantidad de snacks que consume su mascota, ya que para que esta tenga una dieta equilibrada, esos premios solo deberían reflejar el 10 por ciento de las calorías totales ingeridas diariamente. Desde aquí, recomendamos consultar con su veterinario cuáles son los alimentos más apropiados para su mascota en particular.

4. Salga a la aventura

Si se encuentra encerrado en casa y ya no puede aguantar más días mirando las mismas paredes, ponga la correa a su perro (o a su gato si está entrenado) y organice una de excursión de un día. Muchas playas, parques estatales y monumentos locales al aire libre siguen estando abiertos, así que, actívese y elija el plan más adecuado para mejorar su estado de ánimo y el de su mascota.

5. Socialice

Aunque socializar puede parecer inadecuado durante esta pandemia de COVID-19, hay maneras seguras y responsables de hacerlo: solo tiene que salir a la calle con su perro. Nuestras mascotas son la excusa perfecta para romper el hielo y conectar con gente con gustos similares. Otras actividades que se pueden realizar en el exterior acompañados de familia y amigos (siempre manteniendo la distancia social), son jugar al frisbee o a lanzar la pelota en un parque cercano.

¿Aún no tiene mascota?¿A qué esperas?

No existe mejor momento que este nuevo año para adoptar a su nuevo mejor amigo. Y es que, al adoptar, no solo está salvando una vida, sino que también es una muy buena inversión, ya que, por lo general, la tasa de adopción cubre los gastos de la cirugía de esterilización, las vacunas y el microchip de su futuro perro o gato.

No espere más y visite www.bestfriends.org para conocer cuáles son los refugios o protectoras de animales más cercanos donde encontrar la mascota perfecta para usted.

*Información suministrada por Best Friends Animal Society