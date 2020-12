Arrestan a 21 inmigrantes indocumentados entre ellos 3 menores

(NOTICIAS YA).- Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande, en colaboración con las autoridades estatales y locales, arrestaron a 21 inmigrantes indocumentados entre ellos 3 menores de edad.

Ayer por la mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza solicitaron ayuda al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo (HCSO) para llevar a cabo un control de bienestar en un supuesto escondite de contrabando de personas en Álamo. Dentro de la residencia, los agentes descubrieron 15 sujetos y determinaron que todos estaban presentes sin documentación legal en los Estados Unidos. 9 sujetos afirmaron ser de México y 6 de Perú.

Los agentes identificaron tres menores mexicanos no acompañados dentro del grupo.

Más tarde ese día, el HCSO recibió una llamada de un ciudadano preocupado por actividades sospechosas en una residencia ubicada en el Edinburg, Texas. El HCSO pidió ayuda a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Weslaco. Tras la investigación de la residencia, se descubrió que seis sujetos estaban presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Tres afirmaron ser de México y tres de Guatemala.

Temprano esta mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza de la Ciudad de Río Grande que trabajan al oeste de Roma, observaron a varios sujetos cargando en un vehículo. Los agentes intentaron hacer contacto con el vehículo mientras huía de la zona. El vehículo no cedió y se dirigió hacia Roma mientras el conductor intentaba evadir el arresto. Los agentes descubrieron más tarde que el vehículo chocó contra un poste de luz. Un registro del vehículo y del área reveló 12 sujetos, que más tarde se determinó que estaban en los Estados Unidos ilegalmente. El conductor del vehículo no fue localizado. Todos los sujetos fueron evaluados médicamente en la escena y no se informó de ninguna lesión grave.

Todos los sujetos fueron procesados en consecuencia.