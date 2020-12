Efectos secundarios a vacuna contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).- Raúl García recibió la vacuna contra el COVID-19 el pasado martes en el centro médico universitario, el enfermero con 8 años de experiencia solo tuvo un dolor de cabeza leve después de la vacuna.

“La vacuna no duele la jeringa es como insulina un así que no duele, me he sentido super bien no he tenido ningún problema con la vacuna.»

El ser de los primeros en vacunarse representa mucho para él, su familia y nuestra misma comunidad ya que asegura puede respirar con tranquilidad. Pero a pesar de estar un paso que nos acerca al final de la pandemia aún no estamos completamente a salvo.

«La protección de la vacuna es arriba del 90% pero eso no quiere decir que no puedo contraer el coronavirus estos son los primeros pasos pero al menos que el 80% de la comunidad reciba la vacuna aún nos tenemos que proteger, Conforme avance el año van a mejorar las cosas pero cuando tenga la oportunidad de ponerse la vacuna que se la pongan porque protegiendo uno mismo protegemos a nuestros seres queridos.”

Raúl y el resto de sus compañeros recibirán la segunda dosis de la vacuna durante el mes de enero.

Por Dalinda García.