Madre de familia se beneficia de programa aprobado por supervisores

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Aunque los supervisores del condado de Monterey habian dado luz verde a un programa para mitigar los contagios del Covid 19 entre la comunidad latina, recientemente aprobaron 5 millones de dolares para contratación de más personal.

En entrevista exclusiva una madre de familia infectada con Covid pudo beneficiarse de este programa gracias a que encontró la ayuda cuando más la necesitaba.

Ella dija: «Se aisló en el cuarto y yo me salí con los niños a la sala de ahí pues yo ya no podía salir yo también. Pues uno que tiene hijos necesita alimentos y no estaba yo preparada entonces fue algo bien difícil pero gracias a dios aún no se ha topado con gente buena».

Martha Alvarez y su esposo quienes viven en Salinas con sus 4 hijos se contagiaron del Covid, fueron concientes y no salieron de sus casas. Una trabajadora que hace parte del programa aprobado por los supervisores del condado de Monterey con idea de la agencia copa, fue esa mano amiga.

Adriana Santana , trabajadora comunitaria dijo: «La oí muy preocupada porque no tenía comida para los niños no tenían leche para el desayuno y luego son niños de nueve y un año entonces entonces la bebecita no tenía pañales para ella y ya me dijo y me dijo eso necesidades y le dije voy a ver cómo le hago y voy a tratar de llevártelo lo que necesitas».

Los supervisores aprobaron 5 millones de dólares para la contratación de personas como Adriana Santana, será un programa vigente durnate los próximos seis meses. María Elena Manzo líder de Copa dijo: Cuáles son los recursos que están disponibles si no nada más darles si no ayudarles a buscar recursos.

El supervisor Luis Alejo creyó en este programa y por eso dio su voto de confianza.

Luis Alejo, Supervisor del condado de Monterey dijo: Para dar ayudas en los vecindarios las partes que tienen más crisis más problemas con covid sabemos que la mayoría son latinos muchos inmigrantes muchos trabajadores del campo necesitamos esa ayuda con personas que son trabajadores de la comunidad de salud pero que en verdad pueden hablar el idioma donde la misma cultura.

Si necesita más información sobre este programa y cómo funciona puede comunicarse al 211.