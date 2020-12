Pierde a su madre tras luchar por meses contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).- “Quisiera abrazarla una vez más”, eso era lo único que Laura Sorrell pedía para navidad luego de tener a su madre durante 81 días luchando contra el COVID-19, sin imaginar que el lunes recibiría la peor noticia de su vida.

A pesar de que Angélica Sorrell, de 59 años, fue dada de alta del hospital y enviada a una clínica de rehabilitación, su cuerpo no resistió más los estragos del Coronavirus.

“A las 2:50 de la mañana me llama la enfermera y me dice tu mamá no tiene pulso, vamos a usar el código azul que es la resucitación e hicieron todo pero su corazón ya no volvió”, explicó Sorrell sin poder contener el llanto.

Durante más de dos meses la mujer estuvo en contacto con su madre por video llamadas, pero justo unos días antes de que ella partiera, Sorrell asegura que su madre se despidió de ella a través de un sueño.

“Ella me dijo: ‘Oía cada vez que me hablabas, cada vez que me llorabas yo te escuche, y luego dijo no te preocupes todo va a estar bien’”

Pero las malas jugadas de la vida para Sorrell no terminan ahí, ya que hace unos días fue despedida de su trabajo, por lo que ahora pide la ayuda de la comunidad para poder costear los gastos funerarios de la mujer que le dio la vida.

“Yo solamente quiero darle sepultura a mi madre para que descanse en paz’”, concluyó.

Si usted desea apoyar a Sorrell con los gastos funerarios de su madre, puede hacer un donativo en la página www.gofundme.com/angelica-sorrell-funeral-services