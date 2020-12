San Diego recibe segundo cargamento de vacunas contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-El Condado de San Diego recibió este lunes sus primeras dosis de la vacuna Moderna, la segunda vacuna COVID-19 aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La vacuna Moderna fue aprobada por la FDA para uso de emergencia a fines de la semana pasada y por el Comité Asesor del Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades este fin de semana.

El condado recibió 20,000 dosis en este primer envío de la primera ronda de 43,700 vacunas Moderna a la región. Algunos sistemas de atención de la salud locales recibieron vacunas directamente.

Estas 43,700 dosis de la vacuna de Moderna se suman a las aproximadamente 28,000 dosis de la vacuna Pfizer que comenzaron a llegar al Condado de San Diego la semana pasada.

