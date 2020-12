Trump exige cheques de estímulo por $2,000, rehúsa firmar paquete

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump pidió este martes cambios en el proyecto de ley de alivio económico del coronavirus que aprobó el Congreso, que incluya cheques de estímulo de $2,000 en vez de $600 que incluye la legislación.

Se esperaba que el mandatario firmara en ley la legislación de $900 mil millones que aprobó el Congreso el lunes en la noche.

«Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos $600 a $2000 o $4000 por pareja», dijo Trump en un video publicado en Twitter.

«También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación o que me envíe un proyecto de ley adecuado», agregó Trump, quien deberá abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

El extraordinario mensaje se produjo después de que dejó en gran parte las negociaciones sobre la medida en manos de los legisladores y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Trump no amenazó explícitamente con vetar el proyecto de ley, pero dijo que no estaba satisfecho con su estado final.

La declaración con sus objeciones al paquete de alivio del Congreso fue filmada por la Casa Blanca y no estuvo abierta a la prensa. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al presidente. No está claro cuándo se grabó el mensaje.

El presidente había asegurado que firmaría el proyecto de ley, y el martes temprano la Casa Blanca defendió públicamente la legislación.

Pero muchos de sus aliados se han pronunciado en contra del acuerdo aprobado.

Lo que objetaron los aliados de Trump del proyecto de ley en particular es el hecho de que algunas de sus disposiciones de gastos no relacionadas incluían la ayuda exterior a otros países.

Prácticamente todas las quejas que Trump hizo en el video de cuatro minutos, incluidos los acuerdos de ayuda exterior, la ayuda al Kennedy Center, el lenguaje de gestión de peces y más, no forman parte del acuerdo de ayuda de Covid de $900 mil millones, sino que están incluidas en otra parte negociada por separado de la legislación.

Esta parte de la legislación es un proyecto de ley de gastos públicos de $1.4 billones y otro que autoriza $9.9 mil millones en proyectos de agua.

Estas legislaciones y muchas otras se incluyeron en un solo paquete para su pronta aprobación.

Dos asistentes del Congreso que habían estado involucrados en las negociaciones dijeron que desconocían por completo cualquier problema que la Casa Blanca tuviera con el proyecto de ley.

El domingo, Ben Williamson, portavoz del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadow, dijo públicamente antes de la publicación del proyecto de ley que Trump apoyaba la legislación y la firmaría.

La negativa de Trump a aceptar públicamente el proyecto de ley a medida que avanzaba en el Congreso puso nerviosos a algunos asistentes, lo que planteó la posibilidad de que una vez más se lanzaría con una declaración pública.

“Esto es lo que le sucede a un presidente que confía más en el Twitter del pantano de la fiebre conservadora que en su propio secretario del Tesoro. Su administración ayudó a negociar este proyecto de ley, y simplemente le bajó los pantalones a todos los republicanos que votaron por él ”, dijo Brendan Buck.