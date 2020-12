Un latino reemplazará a Kamala Harris como senador por California

(POLÍTICA YA). – Alex Padilla, actual secretario de Estado de California, reemplazará a la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado en Washington, D.C., anunció este martes el gobernador Gavin Newsom.

BIDEN PODRÍA NOMINAR A LATINO COMO SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Padilla, un demócrata de Los Ángeles que una vez desarrolló software para satélites pero luego ascendió a cargos políticos locales y estatales, se convertirá en el primer latino que representa a California como senador.

Su designación es la consecuencia de otro hecho histórico: la senadora Harris, quien se convertirá en enero en la primera mujer negra y del sur de Asia elegida a vicepresidenta de Estados Unidos.

“A través de su tenacidad, integridad, inteligencia y valentía, California está ganando un luchador probado en su esquina que será un aliado feroz en D.C., elevando los valores de nuestro estado y asegurándose de asegurar los recursos críticos para salir más fuertes de esta pandemia. Será un senador para todos los californianos”, dijo Newsom en un comunicado.

«Su nombramiento hará historia. Pero AlexPadilla4CA que conozco está mucho más interesado en cambiar la historia, especialmente para los trabajadores y trabajadoras de nuestro estado y país», tuiteó Newsom. «No puedo pensar en nadie mejor para representar al estado de California como nuestro próximo senador de los Estados Unidos».

Newsom extendió la oferta a Padilla durante una conversación en video que lanzó en su tuit. Después de que los dos hablaron de los padres de Padilla que habían inmigrado a los Estados Unidos, Padilla se ahogó cuando dijo que aceptaría «absolutamente» el puesto.

His appointment will make history. But the @AlexPadilla4CA I know is far more interested in changing history — especially for the working men and women of our state and country.

I can think of no one better to represent the state of California as our next United States Senator. pic.twitter.com/xiAzpTS42Y

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 22, 2020