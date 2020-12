Alerta de condición Santa Ana y cortes de energía en San Diego

(NOTICIAS YA).-Fuertes vientos de Santa Ana y una baja humedad amenazan al Condado de San Diego con incendios forestales y posibles cortes de energía, principalmente los valles y montañas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una advertencia de bandera roja entró en vigencia a partir de las 8 a.m. del miércoles para los valles y montañas del interior del Condado de San Diego. La advertencia permanecerá hasta el mediodía del jueves.

Los meteorólogos dijeron que las áreas afectadas verán vientos del este a noreste de 15 a 25 millas por hora, y se espera que algunas áreas registren ráfagas de hasta 50 a 60 millas, con una humedad que bajará a entre 7 y 12 por ciento.

⚠️ Red Flag Warning issued for the mountains and inland valleys from 8 AM Wednesday through Noon Thursday.

Strong east-northeast winds and low relative humidity will create critical fire weather conditions. #CAwx pic.twitter.com/CyCW550NYZ

