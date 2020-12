Biden no heredará los seguidores de Trump en Twitter

(POLÍTICA YA). – Hasta en Twitter la transferencia de mando entre Joe Biden y Donald Trump es espinosa.

Al presidente electo le ha disgustado que Twitter no le permitirá mantener en su cuenta de POTUS (presidente de Estados Unidos) los millones de seguidores que dejará Trump cuando se produzca la transferencia de de la presidencia en enero.

El equipo de transición de Biden rechazó la decisión de Twitter de no permitir que los millones de seguidores de las cuentas de Twitter de la Casa Blanca se retengan automáticamente cuando las cuentas sean entregadas al nuevo gobierno.

Cuando Trump asumió el cargo en 2017, su administración heredó los millones de seguidores de cada cuenta entregada por la administración del expresidente Barack Obama.

Esa fue la primera transferencia de poder en Twitter en la historia de Estados Unidos y, en ese momento, las cuentas de POTUS y WhiteHouse tenían cada una más de 13 millones de seguidores.

Casi cuatro años después, las cuentas POTUS y WhiteHouse tienen 33.2 millones y 26 millones de seguidores, respectivamente, incremento que de seguro se debió a las prolíficas cualidades de Trump, quien tras dejar la Casa Blanca mantendrá el control de su cuenta personal de Twitter, donde tiene 88.5 millones de seguidores.

Twitter no proporcionó una razón para el cambio, pero el diario The Wall Street Journal señaló que la transición de 2017 tuvo problemas técnicos. Entre ellos, una falla hizo que las personas que habían dejado de seguir deliberadamente la cuenta POTUS la siguieran automáticamente de nuevo, lo que muchas personas no apreciaron.

ABSORBENCIA

«En 2016, el gobierno de Trump absorbió a todos los seguidores de Twitter del presidente Obama en las cuentas POTUS y WhiteHouse, a instancias del Equipo 44», tuiteó el martes el funcionario de transición de Biden, Rob Flaherty.

«En 2020, Twitter nos informó que a partir de ahora la administración de Biden tendrá que comenzar desde cero», agregó.

