Demócratas votarán por cheques de estímulo de $2,000 que quiere Trump

(POLÍTICA YA). – Los demócratas de la Cámara de Representantes presentarán este jueves un proyecto de ley para proporcionar cheques de estímulo de $2,000, tomando al presidente Donald Trump por su palabra de que esa es la cantidad que prefiere para ayudar a las personas a enfrentar los desafíos económicos de la pandemia del coronavirus.

Trump pidió al Congreso el martes por la noche que enmendara el recién aprobado proyecto de ley de alivio del coronavirus para aumentar los cheques de estímulo a $2,000, con $4,000 para una pareja.

TRUMP EXIGE CHEQUES DE ESTÍMULO POR $2,000, REHÚSA FIRMAR PAQUETE

La presión del mandatario por más dinero, y otras objeciones que hizo a la legislación, de seguro retrasará que la muy necesitada ayuda llegue a las personas tan pronto como la próxima semana, mientras se terminan los beneficios de los desempleados, y el gobierno podría cerrar en tres días si no promulga la ley.

La propuesta demócrata será además una forma de presionar a Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, a aceptar mayor cantidad de ayuda que los $600 por persona que es parte del paquete de alivio económico que aprobó la cámara alta el lunes.

Con la votación de este jueves, los demócratas intentarán denunciar el engaño de Trump y obligar a los republicanos a declarar oficialmente su oposición al aumento de los pagos directos de $600 a $2,000.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes dijo que el proyecto de ley sería aprobado por consentimiento unánime, lo que significa que solo un miembro republicano que se oponga a la propuesta debe estar presente para bloquear el proyecto de ley.

«Los demócratas estamos listos para llevar esto al Pleno esta semana con el consentimiento unánime», publicó Pelosi en Twitter. «¡Vamos a hacerlo!»

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020