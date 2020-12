El día de Navidad se esperan las temperaturas más bajas desde hace 25 años

(NOTICIAS YA).- A pesar de que mañana jueves las temperaturas serán templadas, el viernes 25 de diciembre, día de Navidad, se espera una caída del mercurio y los termómetros marcarán los 30 grados Fahrenheit

LEE: Abren refugio en Osceola ante ola de frío que llegará el día de Navidad

Dec 23 | Stormy weather expected into Christmas Eve, with much colder than normal temperatures into Christmas Day and Saturday. Freezing temps possible near to NW of I-4, as well as normally colder locations south of Orlando into early Saturday morning. pic.twitter.com/vC8vkaklvS

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) December 23, 2020