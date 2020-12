Hombre sobrevive a Covid tras 4 semanas conectado a respirador

(NOTICIAS YA).- Tras pasar conectado a un respirador por 4 semanas, un hombre de Omaha, Nebraska sobrevivió al Coronavirus.

'He wasn't ready to give up,' Omaha man on ventilator for four weeks survives COVID-19 https://t.co/SCvAuAIV1n

