Más de dos mil familias reciben comida para esta Navidad

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Número récord de personas solicitando comida se observan en la costa central. Hoy el banco de comida del condado de Santa Cruz distribuyó alimentos para que las familias puedan realizar su cena de navidad y puedan tener alimentos hasta el resto del año.

Hoy se distribuyeron cerca de 2,200 cajas de alimentos a residentes del condado de anta cruz muchas personas estaban esperando el de las 7:00 de la mañana.

Santa Claus llegó con su alegria mientras 2,200 cajas de comida fueron distribuídas en su mayoría a familias trabajadoras que se han quedado sin trabajo. Dicen la situación es critica.

Angelica Díaz, trabajadora agricola dijo: «Este este año porque no tengo dinero para comprar las cosas comida».

Segundino Vega, trabajador agricola comentó: «Que es bueno para nosotros porque ya ves que se acabó el trabajo y ahora la temporada no estuvo también muy difícil por esa enfermedad.

Según bancos de comida a través de California este año la necesidad se ha duplicado. y han observado numero records.

«Hemos mirado un extravagante número de familias que han venido y vienen todavía porque están afectadas por lo cual necesitan beneficios comida

estamos distribuyendo 1.2 millones de libras de comida al mes viendo lineas que nunca jamas», añadió Joel Campos del banco de comida del condado de Santa Cruz.

Esta sera la última distribucion del año, por eso ahora la comida se utilizara para la cena de navidad. «Estamos dando pollo, comida de puerco comida de carne de cordero también como lo mismo que siempre damos vegetales frutas verduras y también yo también estamos dando un poquito de leche» añadió Joel Campos del banco de comida del condado de Santa Cruz.

Veronica Madrigal aprovechó la distribución y se registró para el programa de Calfresh. «Comprando alimentos saludables para mí mi esposo mis hijos

pues no hay trabajo no hay con que comprar no hay ingresos con esta comida de alguna forma ya tiene uno con que comer para navidad

para el siguiente dia» agregó Verónica madrigal, trabajadora agrícola .

«El programa de Calfresh es una tarjeta de crédito que les permite a las familias ir a comprar comida directamente a las tiendas» añadió Joel Campos del banco de comida del condado de Santa Cruz.

La próxima distribución de comida se realizará el próximo 8 de enero en los terrenos de la feria del condado de Santa Cruz.