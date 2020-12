Mujeres inmigrantes demandan a ICE por supuesto abuso médico

(POLÍTICA YA). – Cerca de 40 mujeres inmigrantes que fueron retenidas en un centro de detención de Georgia demandaron a un médico y a la agencia de Inmigración y Control de duanas (ICE) por supuestamente haber sido sometidas al abuso médico y procedimientos innecesarios mientras estaban recluidas bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

INVESTIGARÁN DENUNCIA DE ESTERILIZACIONES «EN MASA» EN CENTRO DE ICE

El caso de las inmigrantes que fueron víctimas de abuso se destapó en septiembre pasado tras la denuncia de una enfermera de que en el centro de detención de la agencia de ICE se practican histerectomías “en masa” a las inmigrantes apresadas.

Ahora en la demanda que fue presentada este lunes ante el Tribunal de Distrito de Georgia, también afirma que las mujeres que fueron retenidas en el Centro de Detención del Condado de Irwin fueron objeto de represalias por hablar en contra del Dr. Mahendra Amin, quien también demandado por el alegado abuso médico.

Las mujeres revelaron el “patrón implacable de procedimientos médicos innecesarios y no consensuales, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas«, dice un comunicado sobre la demanda.

La presentación también afirma que el personal de Irwin había sido informado sobre el abuso o negligencia médica desde al menos 2018, pero «no obstante, continuó una política o costumbre de enviar a las mujeres para que sean maltratadas y abusadas por el Demandado Amin».

REPRESALIAS TOMADAS

La demanda dice que se tomaron represalias contra las mujeres por hablar con tácticas tales como ser puestas en confinamiento solitario, agredidas físicamente, deportadas o casi deportadas.

El gobierno del presidente Donald Trump ya ha deportado a varios de los ex pacientes de Amin.

MUJERES EN CENTRO DE DETENCIÓN DE ICE DICEN QUE NO APROBARON CIRUGÍA

La demanda cita el testimonio jurado de al menos 35 detenidas en el Centro de Detención del Condado de Irwin, quienes dicen que fueron sometidos a procedimientos invasivos y no consensuales en el centro.

La presentación de 160 páginas también alega que esas mujeres y otras personas detenidas en las instalaciones fueron puestas en confinamiento solitario, experimentaron agresión física y fueron deportadas, o casi deportadas, por hablar sobre Amin, incluso mientras se realizaba una investigación federal.

Según el documento, una mujer anónima ha dicho que se quejó con el personal de Irwin sobre los supuestos abusos del médico en 2018.

Amin ha negado «rotundamente» las acusaciones en su contra, dijo su abogado, Scott R. Grubman, en un comunicado al diario The Washington Post el mes pasado, y agregó: «Dr. Amin siempre ha tratado a sus pacientes, incluidos los que estaban bajo la custodia de ICE, con el mayor cuidado y respeto”.