Podría nevar en Navidad en algunos de los lugares menos usuales de EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Algunos lugares de Estados Unidos donde usualmente no cae nieve podrían tener una inesperada «Blanca Navidad» este año debido a una tormenta de nieve.

Puede ser normal en el norte, pero lugares tan al sur de Estados Unidos como el valle de Tennessee también podrían despertarse con nieve en la mañana de Navidad:

Las elevaciones más altas obtendrán más acumulación, pero lugares como Knoxville, que probablemente tendrá nieve en Nochebuena, históricamente solo tienen un 3% de probabilidad de una Navidad blanca.

Todo esto es parte de un sistema de tormentas más grande que se está fortaleciendo y podría causar problemas importantes en toda la costa este de Estados Unidos.

Durante todo el miércoles, caerá nieve en gran parte del Medio Oeste. Allí también se experimentarán vientos extremos. Las alertas de tormentas invernales están vigentes en gran parte del este de Dakota del Norte, Minnesota y partes del noroeste de Wisconsin.

«Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 95 kmh, causando visibilidades significativamente reducidas con nieve», según el Servicio Meteorológico Nacional.

A medida que la tormenta se mueva hacia el este, será principalmente una fuente de lluvia. La víspera de Navidad será húmeda para millones de persona desde el norte del estado de Nueva York hasta el noroeste de Florida.

«Los compradores de última hora deben estar atentos a las tormentas que se mueven rápidamente», dijo el meteorólogo de CNN, Gene Norman.

Especialmente en riesgo en Nochebuena están:

Snow showers today and tonight. Quiet Wednesday. Focus remains on Thursday and Friday. Heavy rain and rapid snowmelt Thursday increase risk for ponding and adds weight to old snow pack on structures. Snow late Thursday night and wet surfaces quickly ice over. #nywx #pawx pic.twitter.com/I0DcQYCHrK

— NWS Binghamton (@NWSBinghamton) December 22, 2020