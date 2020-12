Trump aprovecha el poder del perdón presidencial a favor de aliados

(POLÍTICA YA). – Un hombre iraquí que sobrevivió a una infame masacre de civiles desarmados a manos de guardias de seguridad de Estados Unidos en Bagdad hace 13 años ha vuelto este miércoles a recordar con dolor el incidente.

¿SE PERDONARÁ DONALD TRUMP A SÍ MISMO?

El recuerdo surgió después de que el presidente Donald Trump emitió el martes en la noche una serie de perdones controversiales, incluidos los cuatro excontratistas de la empresa Blackwater Worldwide que, sin ninguna justificación abrieron fuego en la plaza Nisour de Bagdad en 2007.

«Mi mensaje para el presidente de Estados Unidos, Trump, es que no perdone ni libere a los perpetradores, son terroristas«, dijo a CNN por teléfono desde Bagdad Jasim Mohammed Al-Nasrawi, un oficial de policía que resultó herido en el ataque.

«Todavía no me he recuperado al cien por cien de mi herida en la cabeza, que [fue] sostenida por los disparos de los guardias de Blackwater en 2007, y no he sido completamente compensado por el ataque. No renunciaré a mi derecho a este caso», agregó.

Diecisiete civiles iraquíes, incluidos niños de 9 y 11 años, murieron durante el ataque de los excontratistas de Blackwater Worldwide, Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard.

«Todo lo que se movía en la plaza Nusoor fue baleado. Mujeres, niños, jóvenes, le dispararon a todos», dijo Hassan Jaber Salman, un abogado que sobrevivió al ataque con su hijo, durante el juicio.

Gracias a Trump, estos hombres ahora andarán libres.

AGRACIADOS

El presidente, que deberá abandonar el cargo el próximo 20 de enero, también concedió el indulto a un exasistente de campaña involucrado en la investigación de Rusia, y varios legisladores republicanos en desgracia.

La Casa Blanca anunció el martes que Trump había otorgado indultos completos a 15 personas y conmutado total o parcialmente las condenas de otras cinco.

CUANDO DEJE DE SER PRESIDENTE, ¿IRÁ TRUMP A LA CÁRCEL?

Los beneficiarios incluyen a George Papadopoulos, un exasistente de su campaña que se declaró culpable de mentir a funcionarios federales como parte de la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y Alex van der Zwaan, quien se declaró culpable de un cargo similar en la investigación de Rusia.

Los tres exrepresentantes republicanos de Estados Unidos que fueron indultados o se les conmutaron las sentencias el martes fueron Chris Collins de Nueva York, Duncan Hunter de California y Steve Stockman de Texas.

Collins, de 70 años, que recibió un perdón total, había sido el primer miembro del Congreso en funciones en respaldar la candidatura de Trump en 2016, y era un firme defensor del presidente, se declaró culpable de conspirar para cometer fraude de valores y de hacer declaraciones falsas al FBI.

Hunter, de 44 años, que también recibió un perdón total, se declaró culpable en 2019 de utilizar fondos de campaña para uso personal. Stockman, de 64 años, fue condenado en 2018 por malversación de fondos benéficos y le conmutaron la sentencia después de cumplir dos de 10 años.