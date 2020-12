Víctima de tiroteo en Walmart de El Paso finalmente regresa a casa

(NOTICIAS YA).- A más de un año del tiroteo masivo en una tienda Walmart de El Paso, el último sobreviviente hospitalizado tras el ataque terrorista finalmente regresó a casa.

‘My World Has Now Stopped’: How One Family Is Recovering From a Mass Shooting: Mario De Alba was wounded in the massacre at an El Paso Walmart this month. He remains hospitalized, and his relatives have uprooted their lives in Mexico to be with him. https://t.co/UJpkzrqbI7 – NYT pic.twitter.com/0EPwvM7SaC

Mario De Alba Montes, un hombre mexicano, fue hospitalizado con heridas de bala en la espalda, luego de que usó su cuerpo para proteger a su esposa e hija durante el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019.

El hombre pasó hospitalizado 6 meses en El Paso y fue dado de alta en febrero de 2020. Sin embargo, a los 10 días de regresar a la ciudad de Chihuahua en México, De Alba recayó y fue hospitalizado nuevamente.

De Alba se sometió a una cirugía final este verano la cual fue exitosa, dijo su hermana Cristina De Alba. El hombre fue dado de alta del hospital Christus Muguerza el 30 de agosto.

Mario de Alba Montes is so resilient. He, his wife and daughter were all injured in the El Paso shooting, but they aren’t giving up.

The road to recovery is not easy. But if my journey has taught me anything, it’s to never lose hope. #ElPasoStrong pic.twitter.com/zJ9XRn9pOC

— Gabrielle Giffords (@GabbyGiffords) August 23, 2019