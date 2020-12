VIDEO: Mujer que fue atropellada en garita de San Ysidro pierde la vida

(NOTICIAS YA).-Esta madrugada falleció la señora Cecilia, una de las dos personas que fueron atropelladas la tarde de este martes en la Garita de San Ysidro.

La señora Cecilia, de 50 años, originaria de Guerrero, había perdido la pierna izquierda en un accidente, y por su discapacidad pedía dinero en la garita de San Ysidro sobre una silla de ruedas para poder sobrevivir.

Mortal accidente causa cierre parcial en garita de San Ysidro

Ella y su pareja, el señor Javier, de 70 años, fueron atropellados en los carriles del lado izquierdo el martes por la tarde, cuando el conductor que manejaba un vehículo sedan color gris a toda velocidad los atropelló, en su intento de huir a los Estados Unidos, terminó perdiendo la vida al estrellarse contra una barra de contención.

“Yo quise agarrar a Cecy, sacarla para un lado pero ya era demasiado tarde, la aventó como unos 5 metros, yo parpadee y la vi tirada y fue cuando corrí hacia ella, no tuve tiempo de ver quien manejaba.” Comentó Javier Guzmán, persona atropellado en la garita.

Esta madrugada la señora Cecilia murió en el Hospital General de Rosarito, donde era atendida.

El señor Javier fue dado de alta tras presentar lesiones menores por el impacto, que hoy convalece y lamenta la pérdida de quien fuera su pareja.»Estaba conciente, llegó conciente, me cosieron, me dieron de alta, me dijeron que me fuera a mi casa a descansar, entonces me fui y a la 1 de la mañana me hablan que Cecy no había resistido.»

Don Javier recuerda que ayer por la tarde, media hora antes de ser arrollados, él le pidió a Cecy retirarse de la línea para ir a comer. “Como 20 minutos ya me la quería traer para que comiera, dijo espérate otro ratito y en ese ratito paso eso.”

Se difundió un video de las cámaras de vigilancia del momento exacto, en que el sujeto identificado como un hombre de 27 años, originario de Santa Ana, California, se llevó todo a su paso; puestos, vehículos y terminó por atropellar a la pareja, y finalmente pierde la vida al estrellarse contra una barra de contención en la garita de San Ysidro.

Imágenes del momento exacto en que un hombre atropella a dos personas y pierde la vida al estrellarse contra una barra de contención en la garita de #SanYsidro, la tarde del martes tras intentar huir a Estados Unidos. pic.twitter.com/7lp13xT10u — Univision San Diego (@UnivisionSD) December 23, 2020

De acuerdo a la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, recibieron la llamada de un choque automovilístico en el puerto de entrada de San Ysidro alrededor de las 2:14 p.m.

Las corporaciones policiacas de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos se coordinan, en la investigación, tras el mortal choque en la garita de San Ysidro.

Lo que busca ahora la familia de Cecilia es quemar sus restos para enviarlos a Guerrero, donde era originaria.