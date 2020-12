Familia contagiada con Covid recibe mil dólares como parte del programa del condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Una familia del condado de monterey se infectó con el Covid-19, se quedaron en casa y recibieron mil dólares durante esta navidad como parte del programa que ha implementado el condado de Monterey. Residentes de Castroville dicen han sido días duros pero hoy agradecen estar con salud y con vida y agradecen poder comprar regalos para su Navidad.

«Salimos positivos todos los cuatro porque somos cuatro los que integramos mi familia tus hijos cuántos años

empezó el mayor con síntomas y después gradualmente fuimos todos sintiendo los síntomas», dijo Mónica Delgado ,residente del condado de Monterey

Monica su esposo y sus dos hijos de 15 y 21 años se contagiaron del Covid 19 a comienzos de diciembre, padre e hijo de donde provienen los ingresos principales dejaron de trabajar por dos semanas. todos los miembros permanecieron en la casa durante la cuarentena.

los trabajadores comunitarios se dieron cuenta de la precaria situacion y bajo el programa del condado de monterey el cual otorga mil dolares a quienes se han visto afectados por el covid y se quedan en casa. monica y su familia recibieron mil dolares. dinero bien recibido en esta navidad.

«Estoy muy agradecida en estas fechas en los cuales hemos tenido que batallar con la enfermedad a veces no piensas que te va a llegar pero bueno nos llegó me está ayudando para comprar los regalos de navidad para la cena de navidad muy agradecida. Es una ayuda que nos cayó del cielo la verdad muy agradecida porque si los gastos que son mensuales que no esperan», dijo Mónica.

Para monica los trabajadores comunitarios que hacen posible esta ayuda, son angeles esta navidad quienes tienen la dificil decisión de seleccionar a quienes se hacer acreedores de los fondos.

«Les preguntamos en qué situación están deben renta , biles , son trabajadores del campo les damos la ayuda que se esta dando» comentó

Adriána Molina de Mujeres en acción.

Se estima que cerca de 264 personas podrian beneficiarse de esta ayuda en el condado de Monterey.

Este programa expira el 31 de diciembre y aún no se sabe si va a continuar el próximo año