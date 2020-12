Incendio quema 3,050 acres y provoca evacuaciones al norte de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal al norte del condado de San Diego provoca orden de evacuación para más de 7 mil residentes, tras quemar 3,050 acres y estar con un 0% de contención.

Las órdenes de evacuación están vigentes para los residentes en el lado oeste de Fallbrook y en algunas áreas de Camp Pendleton mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio Creek.

Inicialmente los funcionarios de Camp Pendleton habían informado que el incendio estaba contenido un 35%, pero se retractaron en la última actualización y bomberos de Cal Fire confirmaron que el incendio estaba un 0% contenido.

#CreekFire on Camp Pendleton [update] Fire is 300 acres, 0% contained. Significant new evacuation orders for 7,000 residents on west side of Fallbrook (roughly south of Main Ave/S. Mission Rd). Please visit https://t.co/kFNyPzwgZX for the latest info. pic.twitter.com/TeoHoFSsNz — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) December 24, 2020

A las 4:30 a.m., los bomberos de Cal Fire informaron que los vientos de Santa Ana empujaban el incendio desde Fallbrook hacia Camp Pendleton, pero dijeron que todas las órdenes de evacuación permanecían vigentes porque un cambio en la dirección del viento podría dirigir el fuego hacia las casas.

Cal Fire anunció nuevas órdenes de evacuación justo antes de las 3 a.m. para más de 7,000 personas que viven aproximadamente al sur de Main Avenue y S. Mission Road en Fallbrook. Algunas evacuaciones han sido modificadas como alerta de evacuación.

#CreekIC (Update) Some Evacuation Orders have been modified to Evacuation Warnings. Dark colored boxes are still in an Evacuation Order. The purple outline has been reduced to an Evacuation Warning. https://t.co/rbz5QbaRLs pic.twitter.com/yvLBzAU8gu — North County Fire (@NorthCountyFire) December 24, 2020

Las órdenes de evacuación se emitieron anteriormente para las casas a lo largo de De Luz Road en y al norte de Fallbrook. Los agentes del alguacil del Departamento de San Diego iban de puerta en puerta advirtiendo a los residentes sobre el incendio a lo largo de Patton Oaks Road, Shady Lane, Darla Lane y una parte de Main Avenue.

Se estableció un punto de evacuación temporal para las personas afectadas en Fallbrook High School en el 2400 Stage Coach Lane en Fallbrook.

El refugio se está llevando de manera drive-thru. Tan pronto como llega alguien, un representante de la Cruz Roja Americana se acerca al vehículo para hacer preguntas y ver de qué manera pueden ayudar.

Las órdenes de evacuación también se emitieron para De Luz Housing, el Batallón de Guerreros Heridos, O’Neill Heights y el campamento del lago O’Neill en Camp Pendleton. A los residentes evacuados se les dijo que fueran a Paige Fieldhouse.

#CreekFire in De Luz [update] Fire is pushing southwest of De Luz Road further onto Camp Pendleton towards Ammunition Road. Road closure on De Luz Road at Sandia Creek. Area along De Luz Road under mandatory evacuation. Additional resources moving onto Camp Pendleton. pic.twitter.com/8hGf6YbcXf — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) December 24, 2020

Se dijo que el incendio, apodado Creek Fire, estaba avanzando hacia el oeste-suroeste de De Luz Road y avanzando hacia Camp Pendleton hacia Ammunition Road.

Hay un cierre de carretera en De Luz Road en Sandia Creek y más recursos se estaban trasladando a Camp Pendleton.

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego emitió un aviso de humo para los residentes cerca de Fallbrook y Camp Pendleton. La agencia advirtió que el humo probablemente afectará el área en todo el día y los residentes deben asumir que los niveles de calidad del aire no son saludables para todos. Se aconsejó a los residentes que permanecieran en el interior, si era posible, y que limitaran actividades físicas en áreas que huelen a humo.

Para más información visita: https://www.sdcountyemergency.com/content/oesemergency/en-us/updates.html