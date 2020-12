Vídeo: ¡Alerta en Orlando! Delicuentes rocían spray pimienta para robar a sus víctimas

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Orange, se encuentra en la búsqueda de dos sujetos que intentaron robar las pertenencias de dos mujeres, incluyendo automóviles, y rociaron spray pimienta en los rostros de ambas. Los funcionarios publicaron un vídeo, solicitando ayuda a la comunidad, para identificar a estos delincuentes.

Según información oficial, el suceso ocurrió el pasado 19 de diciembre, donde dos sospechosos se acercaron a dos mujeres exigiéndoles las llaves de sus autos y echándoles spray pimienta en la cara. Una de las víctimas, se desplomó al piso, por el químico y uno de los delicuentes robó el bolso de la mujer y huyó, tirando todo el contenido de éste al suelo para buscar las llaves, sin lograrlo. Al percatarse de que no pudieron obtener las llaves del vehículo de una de sus víctimas, corrieron a la fuga.

Al llegar las autoridades, uno de los perros policías de la Brigada K-9 halló la billetera de una de las víctimas, detrás de una gasolinera Circle K, ubicada en la 6201 North Orange Blossom Trail, en Orlando. La víctima que fue rociada con gas pimienta se envió al hospital para ser atendida.

La Oficina del Alguacil del condado de Orange, difundió el vídeo del ataque, para pedir colaboración a las personas en información de valor que logre la captura de estos sospechosos, quienes podrían estar ejecutando más de estos ataques, ante la Línea de Alto al Crimen, al teléfono 1-800-423-8477, recordando que es totalmente confidencial.

PEPPER SPRAY CARJACKINGS: Last week, these men victimized two women by dousing them with pepper spray, forcefully taking their belongings and in one case, taking their car. Help us put them behind bars! If you have any info, please contact @CrimelineFL 1-800-423-8477. pic.twitter.com/6jB4TWfVD1

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) December 23, 2020