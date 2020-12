Congreso envía paquete de estímulo a Mar-a-Lago para que Trump lo firme

(POLÍTICA YA). – El Congreso envió el masivo proyecto de ley con el paquete de alivio económico por coronavirus y una legislación de gastos públicos al exclusivo club de Mar-a-Lago, en Florida, para que sea firmado por el presidente Donald Trump.

TRUMP SIEMBRA CAOS EN WASHINGTON CON ESTÍMULO Y SE MARCHA A MAR-A-LAGO

El mandatario se encuentra desde el miércoles en la noche en su club privado donde se le ha visto jugando al golf. Aparentemente, nadie sabe si Trump firmará el paquete.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado registraron el proyecto de ley el jueves. Ahora, la legislación de 5,000 páginas se encuentra en Mar-a-Lago.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, anunció la inscripción de la legislación este jueves.

«Se ha inscrito el proyecto de ley bipartidista de alivio y omnibus de COVID. La Cámara y el Senado ahora están enviando esta importante legislación #ForThePeople a la Casa Blanca para la firma del presidente. ¡Lo instamos a que firme este proyecto de ley para brindar alivio inmediato a las familias trabajadoras!», dice el tuit de Pelosi.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 24, 2020