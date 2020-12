Encuentran posibles restos humanos en sitio de explisión de Nashville

(NOTICIAS YA).- En la mañana de Navidad algunos residentes de Nashville reportaron haber escuchado disparos. Al asomarse por sus ventanas, vieron una vieja casa rodante blanca estacionada en su calle.

Después el sonido de la voz de una mujer comenzó a salir del vehículo recreativo, alertando que había una bomba que iba a estallar en 15 minutos. Cuando el vehículo explotó, rompió ventanas y lanzó escombros por el aire, causando daños en varios edificios.

Tres ciudadanos fueron hospitalizados y están en condición estable. La explosión sigue siendo un misterio, pero el alcalde John Cooper dijo que fue causada por una “bomba deliberada”.

La advertencia que vino del vehículo pudo haber salvado vidas no sólo para quienes la escucharon, sino porque los oficiales la tomaron en serio y despejaron el área.

These six Nashville police officers evacuated residents moments before a motor home exploded https://t.co/FnhQTOVneY pic.twitter.com/ekBa7xF2bh

El viernes, John Drake, jefe del Departamento de Policía de Metro Nashville dijo que los investigadores encontraron tejido cerca del sitio de la explosión. Los restos serán examinados para determinar si son humanos.

La explosión causó daños en al menos 41 negocios, y un edificio colapsó parcialmente, dijeron oficiales. La ciudad acordonó el área y no dejará pasar a las personas hasta la tarde del domingo, por preocupaciones con respecto a la integridad estructural de los edificios afectados.

Betsy Williams, una de las residentes, dijo a CNN que la advertencia sonaba como una voz automatizada de mujer. Además dijo que si los disparos no la hubieran despertado, no cree que habría escuchado el mensaje.

Williams y su familia se fueron de su casa cuando el vehículo dijo que había 8 minutos antes de la explosión. La familia cruzó el río y voltearon hacia su calle desde el estacionamiento del estadio de la NFL en la ciudad.

Cuando se terminó el tiempo, la familia comenzó a regresar a casa. Pero mientras conducían por la 2da Avenida, vieron la explosión ocurrida en la 1ra Avenida; dijo Williams.

JUST IN: An “explosion linked to a vehicle” occurred at 6:30 a.m. in Nashville on Friday morning, police say.

Police say they believe the explosion was an “intentional act.”

Latest from @WSMV: https://t.co/bJIs5SWkUl

📷: Andrew Nelles / Tennessean / Reuters pic.twitter.com/ZxxkNAl1Q0

— NBC News (@NBCNews) December 25, 2020