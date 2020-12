Murió «El gallo salsero» Tito Rojas

(NOTICIAS YA).- Julio César Rojas López, mejor conocido como Tito Rojas, máximo intérprete de la salsa puertorriqueño, falleció la madrugada de este sábado debido a un ataque cardíaco. Su muerte fue confirmada por su hija, Jessica Rojas, a la emisora Salsoul de Puerto Rico.

La muerte del salsero boricua, de 65 años, se produjo en una vivienda familiar, en el kilómetro 64. de la carretera 908 en el barrio Tejas de Humacao, según información de El Vocero.

Trascendió que a las 12:45 am de este sábado se realizó una llamada al 911 desde ese casa reportando la emergencia, pero no fue hasta la 1:35 am que una patrulla recibiera el aviso, por lo que arribaron a las 2:08 am.

Fue en ese momento, cuando los paramédicos del estado se percataron de que Rojas no tenía signos vitales.

Su lamentable fallecimiento se produce a un día de haberse presentado en un especial llamado Canta Gallo, Canta en Navidad, esta nochebuena, según información de El Vocero.

Por su parte, algunos de sus colegas de la música, anunciaron su pésame en las redes sociales:

Todavía no lo creo…

Mi querido Gallo, te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste.

Descansa en paz querido amigo Tito… pic.twitter.com/bF80satQSH — Gilberto Santa Rosa (@gilbertoSR) December 26, 2020

