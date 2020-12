Arrestan a militar de Florida por matar a 3 personas en una bolera

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue acusado de homicidio tras matar a 3 personas y herir a otras 3 en un tiroteo dentro de una pista de boliche en Rockford, Illinois el sábado; informaron las autoridades en la mañana del domingo.

LEE: 2 mujeres y 3 niñas fueron encontradas muertas la mañana de Navidad

Duke Webb, un hombre blanco de 37 años, fue identificado como el asesino, a pesar de que intentó ocultar su identidad y esconder sus armas de la policía; según las autoridades.

La policía recibió reportes de un tiroteo con múltiples víctimas en Don Carter Lanes alrededor de las 6:55 pm, dijo Daniel O’Shea, jefe de la policía de Rockford, durante una conferencia de prensa.

“Al llegar, los oficiales escucharon disparos dentro del edificio”, dijo O’Shea. “En varios minutos, los oficiales pudieron localizar a quien creían que era el sospechoso y él fue arrestado sin que los oficiales dispararan sus armas”.

Webb, quien es residente de Florida y miembro activo de la milicia, fue acusado por 3 cargos de homicidio y 3 cargos de intento de homicidio, dijo el fiscal estatal del Condado de Winnebago, J. Hanley, durante la conferencia de prensa.

Los oficiales que respondieron a la escena encontraron a 3 personas muertas y a otras 3 con heridas de bala; dijo O’Shea. Los sobrevivientes fueron llevados a hospitales locales para recibir tratamiento.

3 killed, 3 others injured in bowling alley shooting in Illinois: Saturday in a shooting at Don Carter Lanes, a bowling alley. pic.twitter.com/9dcQOQOvcp

— Joshua Rodriguez (@Joshuajered) December 27, 2020