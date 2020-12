Trump firma paquete de estímulo con cheques de $600 para contribuyentes

(NOTICIAS YA).- Este domingo, Donald Trump, firmó el paquete de estímulo de $900 miles millones de dólares que incluye un segundo cheque de $600 para ayudar a los estadounidenses a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. Lo hizo mientras se encontraba de vacaciones en Mar-a-Lago por Navidad.

Trump cambió su postura debido a la presión de parte de miembros de su propio partido, según reportó The Washington Post.

Antes de firmar Trump había dado a entender que lo haría a través de su cuenta de Twitter donde escribió, “Buenas noticias sobre el paquete de alivio del Covid. Información más adelante”.

Good news on Covid Relief Bill. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

Trump cambió su postura cuando faltaban solo dos días para que el gobierno se viera obligado a entrar en un cierre parcial por falta de fondos. Y es que la legislación firmada por el mandatario incluye el presupuesto para financiar un proyecto federal conocido como Omnibus para que las dependencias gubernamentales puedan seguir operando hasta septiembre de 2021. Con esto, el paquete firmado asciende a $2.3 trillones de dólares.

“Firmaré el Omnibus y el paquete del Covid con un fuerte mensaje que deja claro al Congreso que las partidas innecesarias deben ser removidas. Devolveré al Congreso una versión marcada, ítem por ítem, acompañada por un pedido formal insistiendo (…)que esos fondos deben ser removidos del proyecto”, sostuvo el presidente.

“Estoy firmando este proyecto para restaurar los beneficios por desempleo, paralizar los desalojos, brindar ayuda para el pago del arriendo y agregar dinero al PPP (el programa para las pequeñas empresas, Paycheck Protection Program), agregó.

Tras la firma, Trump declaró que vendrá más dinero y que nunca dejará de pelear por los estadounidenses, pero esto es falso sobretodo porque falta un mes para que abandone la Casa Blanca.

La semana pasada Trump se había referido al paquete como una “desgracia”. Mientras que los cheques de ayuda le habían parecido “rídiculamente bajos”. Con eso como premisa se negó a firmar inmediatamente y envió un mensaje al Congreso para que aprobara cheques de $2,000 para los contribuyentes, entre otras exigencias. Pero fueron los mismos republicanos los que bloquearon los cheques de $2,000, el pasado jueves.

Alrededor de 12 millones de personas reciben beneficios por desempleo durante la pandemia y gracias a esta aprobación recibirán sus pagos por 11 semanas adicionales. Además, todos aquellos que cobran pagos por desempleo obtendrán un impulso federal semanal de $300 hasta mediados de marzo.

No obstante, el hecho que Trump no firmara antes del sábado hará que los beneficiarios se queden sin un cheque la última semana del año. Y la mejora federal de $300 puede durar solo 10 semanas en lugar de 11 semanas para la mayoría de las personas. Esto se debe a que los estados no pueden brindar beneficios durante semanas que comienzan antes de que se autoricen los programas, pero la legislación exige que los pagos adicionales terminen el 14 de marzo de 2021.

Asimismo como el Congreso esperó hasta finales de diciembre para llegar a un acuerdo, por lo que es probable que aquellos en los dos programas de desempleo pandémico experimenten una interrupción en los pagos de varias semanas mientras las agencias estatales reprograman sus computadoras. Aunque los beneficios son retroactivos.

