3 niños y 2 adultos en el hospital tras volcadura en co. Starr

(NOTICIAS YA).- Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, están investigando un accidente que dejó a varios heridos, entre ellos tres menores de edad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:46 am en la intersección de la US 83 y la calle Río Concho.

El accidente involucró una camioneta GMC y una camioneta Ford.

La investigación preliminar reveló que una camioneta blanca del GMC no cedió el derecho de paso al intentar girar en la US 83 desde la calle Rio Concho y fue golpeada por una furgoneta Ford que viajaba por la US 83. El conductor del GMC sufrió heridas graves y está en estado crítico.

Tres menores y una mujer que viajaban en el mismo vehículo fueron llevados al hospital. El conductor de la camioneta Ford también fue llevado al hospital.