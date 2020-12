Alerta de tormenta y fuertes vientos para el Condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Condado de San Diego registró su primera tormenta invernal, un sistema de tormentas del Pacífico, con lluvia y nieve en las montañas, que continuará en la región hasta el martes por la mañana.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se registró hasta una pulgada de lluvia en las montañas, con cantidades superiores a una pulgada esperadas hasta finales de esta noche.

Increasing 📈shower 🚿activity thru afternoon! Here is our latest radar forecast. Be alert for brief intense rain, small hail, and gusty winds! Pockets of heavy rain now in N #OC and #IE . #CAwx pic.twitter.com/mn8tZDtDrP

La advertencia de tormenta invernal fue emitida esta mañana por el NWS y permanecerá vigente hasta el martes a las 4 a.m.

Se esperan interrupciones en los viajes en las montañas debido a los fuertes vientos y la nieve, por la reducción de la visibilidad para los automovilistas. Ante las fuertes condiciones climatológicas, la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), exigió cadenas para los conductores en Mount Laguna que viajan entre la Ruta Estatal 79 y la Old Highway 80.

Se esperan acumulaciones totales de nieve de dos a seis pulgadas con cantidades localizadas de 12 a 18 pulgadas. Se espera que la nieve más pesada impacte áreas por encima de los 5,500 pies, sin embargo, se espera que algo de nieve baje a 4,500 pies y fuertes vientos de 20 a 40 millas por hora.

Our crews have been out since 2:30 a.m. plowing snow on Mt. Laguna and near Julian.

Make sure you check local road conditions for closures and monitor our Twitter for chain requirements if you're heading out that way.

Drive safe! pic.twitter.com/GCeOfzW71H

— San Diego County DPW (@sdcountydpw) December 28, 2020