Anticipan una extensión de restricciones por Coronavirus en el sur de California

(NOTICIAS YA).- Negocios en espera de una renovación de restricciones pero esta será una decisión que dependerá de la capacidad hospitalaria en el sur de California.

“Nos cerraron en el mejor tiempo para nosotros,” dijo Andrea Pulido, dueña de la estetica Dimar’s en National City.

Ahora se anticipa una extensión.Una decisión que microempresarios afectados como Pulido consideran injusta.

“Tiendas grandes, centros comerciales, siguen abiertos y nosotros que tenemos más control con el personal que tenemos más posibilidades de desinfectar cliente a cliente nos vienen afectando directamente,” explicó Pulido.

Si la orden regional de permanecer en casa se extiende, cervecerías, bares, cines, museos y zoológicos deben permanecer cerrados. Iglesias tienen permitido oficiar servicios al aire libre mientras que los restaurantes solo pueden vender alimentos para llevar.

“Hubiera sido el mejor mes debido al frío, tenemos toda clase de comida calientita y este año ha estado muy mal yo creo que si no tenemos alguna ayuda del gobierno esto se va a terminar desafortunadamente,” dijo Arturo Ruelas, dueño de Birrias, Chivos y Cheves en National City.

Aunque el panorama es difícil para negocios, es crítico para hospitales. De acuerdo al Gobernador Gavin Newsom, los condados más afectados a nivel estatal son Riverside, Los Ángeles y San Bernardino. Esto afecta a San Diego porque esos condados forman parte de la región del sur de California.

El gobernador Newsom explicó que debido a que las unidades de cuidados intensivos están saturadas a un 100% en las regiones del sur de California y el Valle de San Joaquín es que lo más seguro es que se extienda la orden de permanecer en casa. Aclaró que será una decisión basada en las proyecciones para las próximas 4 semanas.

“Yo la verdad no le echo la culpa al gobernador porque la gente es la que no se cubre, las que no hacen las cosas debidamente,andan afuera y hacen reuniones,” añadió Ruelas.

Según la Asociación de Hospitales de los Condados de San Diego y el Valle Imperial solo hay 30 unidades de cuidados intensivos disponibles en el condado de San Diego. Cifras de la Agencia de la Salud del Condado muestran que en las últimas dos semanas la tasa de hospitalizaciones incrementó un 47% mientras que los pacientes en terapia intensiva aumentaron un 35%.

El Dr. Mark Ghaly, Secretario de Salud de California adelantó que hospitales en el sur de California se preparan para mediados de enero ya que podría ser la cúspide del repunte de casos. Contagios que serían el resultado de las fiestas de navidad y año nuevo.

“Me gustaría que el gobernador nos escuchará y analizará y se diera cuenta que tipo de negocios se pueden controlar y que tipos de negocios no hay control de ellos. que nos diera la oportunidad de abrir con muchas más restricciones pero que nos diera la oportunidad de abrir,” dijo Pulido.

El 29 de diciembre, el Dr. Ghaly anunciará las proyecciones de contagios y hospitalizaciones para las próximas 4 semanas y esto determinará si se renueva esta orden regional.