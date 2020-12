Cierre temporal para sitios de pruebas COVID en San Diego por fuertes lluvias

(NOTICIAS YA).-Ante la alerta de una tormenta invernal y fuertes lluvias para el condado de San Diego, autoridades cerraron temporalmente siete de sus sitios de prueba de coronavirus este lunes.

Funcionarios de salud instaron a los residentes que planeaban visitar un sitio de prueba cerrado a buscar un sitio disponible más cercano. El programa de pruebas de COVID-19 del condado incluye una lista de ubicaciones abiertas.

Due to potential rain tomorrow, our outdoor COVID-19 testing sites will be closed on Monday.

Please see https://t.co/p2xoXL8KMC for sites affected or visit https://t.co/44m6Kugio6. pic.twitter.com/f7D06C0aSO

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) December 28, 2020