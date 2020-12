Identifican a hombre como persona de interés en explosión de Nashville

(NOTICIAS YA).- La mañana de Navidad dejó una desconcertante destrucción en Tennessee y las autoridades han identificado a un hombre mayor como persona de interés en la explosión que opacó el día pero increíblemente no causó muertes; al menos no confirmadas hasta el momento.

Anthony Q. Warner, de 63 años, ha sido nombrado como una persona de interés en la explosión que sacudió el centro de Nashville durante la mañana de Navidad .

El hombre está siendo investigado en relación con el atentado, de acuerdo con varias fuentes citadas por The Washington Post, del cual todavía no se tiene un motivo ni un recuento total de los daños.

Las autoridades de Nashville informaron que acudieron a la casa de Warner en Antioch, ubicada a unas 10 millas al sureste del lugar de la explosión, durante el sábado, luego de que varios vecinos reportaron haber visto un vehículo recreativo similar al que explotó el viernes por la mañana.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m.

“Hay mucho impulso en la investigación”, dijo John Cooper, alcalde de Nashville, sin mencionar al sospechoso.

La explosión se registró alrededor de las 6:30 a.m. hora local del viernes cuando una casa rodante detonó cerca de un edificio de transmisión de AT&T, en la concurrida Segunda Avenida de la ciudad, lo que ocasionó que las redes de comunicación permanecieran interrumpidas en todo Tennessee.

Disparos y una advertencia de bomba movilizaron a la policía y los residentes de la zona para evacuar el área oportunamente.

JUST IN: An "explosion linked to a vehicle" occurred at 6:30 a.m. in Nashville on Friday morning, police say.

Police say they believe the explosion was an "intentional act."

Latest from @WSMV: https://t.co/bJIs5SWkUl

📷: Andrew Nelles / Tennessean / Reuters pic.twitter.com/ZxxkNAl1Q0

— NBC News (@NBCNews) December 25, 2020