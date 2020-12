Primera tormenta de invierno deja lluvia y nieve al sur de California

(NOTICIAS YA).- El sur de California ha sido azotado con la primera tormenta de invierno que ha traído lluvia y nieve a un estado que registró el año más caluroso en su historia.

Los pronósticos de lluvia se quedaron cortos y las condiciones climáticas se mantendrán hasta el fin de este lunes 28 de diciembre en gran parte de Los Ángeles.

Se han registrado leves tormentas eléctricas con vientos de hasta 40 millas por hora, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología.

A line of thunderstorms from Woodland Hills to Malibu and south to Manhattan Beach will bring lightning, wind gusts to 40 mph and small hail .This line will move east across the L.A. Basin thru 6 AM. #cawx #LArain #SoCal pic.twitter.com/qvfGzCZarT — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020

Las lluvias cubrieron parte del área costera desde Woodland Hills hasta Manhattan Beach.

La tormenta invernal inició desde la mañana de este domingo con las lluvias, pero las condiciones de la temporada se intensificaron durante la madrugada del lunes y el transcurso de este día.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que al menos media pulgada de nieve ha caído en el área de Pearblossom durante la mañana de este lunes.

Around 1/2 inch of snow at the 3700 ft level in Pearblossom fell early this morning. Photo taken by Michaela Moffitt. Thanks Michaela and our NWS spotter Scott Lezak for forwarding the photo. #cawx #LAweather #LAsnow pic.twitter.com/gSnHCPi2Qk — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020

Con la llegada de las lluvias, las autoridades meteorológicas también lanzaron advertencias sobre la posibilidad de deslaves en las áreas montañosas donde hubo incendios recientemente.

California es uno de los estados de la costa oeste severamente afectado por los incendios forestales registrados durante este verano en su territorio, debido a condiciones de calor extremo y clima seco, además de descuidos humanos.

Another view of the accumulating small hail (not snow) from a thunderstorm that went through #Norwalk and #Whittier in Los Angeles County. https://t.co/H497rAdT6W — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020